Presidente José Jerí encabezó operativo para capturar a la banda criminal “El Clan del Norte" en Ate

En el marco del Estado de Emergencia en Lima y Callao, agentes de la Policía Nacional lograron desarticular a la peligrosa banda delincuencial denominada "El Clan del Norte" en el distrito de Ate.

De acuerdo a información policial "El Clan del Norte" es una peligrosa banda criminal involucrada en actividades de extorsión, que incluyen amenazas y ataques violentos (como la quema de vehículos) a transportistas y otros ciudadanos en distintas zonas del Perú, como Lima y el norte del país.

Operativo en Ate

Las autoridades peruanas, con la participación visible de José Jerí en su calidad de mandatario, estuvo al frente del exitoso operativo policial que llevó a la captura de sus miembros.

Como se sabe, el gobierno peruano ha prorrogado la medida por 30 días adicionales, a partir del viernes 21 de noviembre de 2025, para hacer frente a la creciente ola de criminalidad, extorsiones y sicariato.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, continúa realizando operativos para combatir la criminalidad y la extorsión.

Cabe señalar que, la prórroga entró en vigor hoy, 21 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2025.