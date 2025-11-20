SJL: Comerciantes en alerta por ladrón que es el terror de los mercados en Campoy

La inseguridad parece haber tomado toda la capital, y a pesar del Estado de Emergencia la delincuencia sigue campeando por los distritos de Lima.

Los robos son un problema persistente y grave la zona conocida como Campoy, un área del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), el cual registra uno de los índices más altos de criminalidad en Lima.

Situación de los robos en Campoy

En esta zona, los vecinos reportan robos constantes que ocurren a cualquier hora del día, bajo modalidades incluyen asaltos a mano armada en la calle, así como robos a negocios y viviendas.

Son los minimarkets y bodegas los blancos frecuentes. Pero también los mercados y en en estos los comerciantes señalan afirman no estar libres de os robos.

Amenaza hasta de muerte a los comerciantes

En el Mercado Amauta número 1, los comerciantes denuncian a un sujeto a quien han enfrentado muchas veces por robar en sus puestos sin ningún descaro.

Cabe señalar que, su foto está en diferentes partes del centro de abastos, pero a pesar de ello regresa a robar y cuando es encarado por los comerciantes los amenaza hasta de muerte.