Detienen a exsereno de SJM que usaba uniforme edil para cometer robos

La labor de los serenos en los diferentes distritos de la capital es velar por la seguridad ciudadana y el orden público, a través del patrullaje y la atención de emergencias, siempre en coordinación con la Policía Nacional.

Sus funciones incluyen también la prevención y disuasión del delito, la protección de la integridad física y el patrimonio de los vecinos, y la colaboración en situaciones de desastre, pero ¿Qué pasa cuándo estos agentes faltan a su labor?

En el distrito de San Juan de Miraflores, agente del Escuadrón Verde del Grupo Terna lograron la captura de un sujeto que con indumentaria del personal de serenazgo del distrito cometía robos.

ERA UN EXSERENO DE SJM

Su detención se dio en horas de la madrugada, tras un trabajo de seguimiento promovido por personal de Inteligencia de la PNP. El detenido era parte de la banda delincuencial denominada “Los Malditos Dueños de Sur”.

El intervenido es conocido en el mundo del hampa con el alias de “Venegas” y habría sido hasta hace unos cinco meses miembro de Serenazgo de SJM.

Cabe señalar que, el exsereno utilizaba el uniforme edil para cometer robos a mano armada junto a sus cómplices y de esta manera lograba escabullirse sin levantar sospecha.