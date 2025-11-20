Empresarios denuncian deuda de US$ 82 millones por obras del nuevo Jorge Chávez

Un grupo de empresarios llegó hasta la Esquina de la Televisión para denunciar que el consorcio Intipuncu, encargado de construir el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mantiene una deuda millonaria y no muestra intención de pago.

Según los afectados, el monto asciende a US$ 82 millones correspondientes a servicios brindados durante la construcción. Muchos proveedores aseguran haber perdido comunicación con los representantes del consorcio desde febrero.

“Nos deben 82 millones de dólares. Antes había comunicación constante; hoy no contestan teléfonos, correos, nada. Hemos presentado documentos, cartas, proformas… y no hay respuesta”, señaló, Angélica Sáenz, representante de Mirconsza.

Asimismo, indicó que varios empresarios han tenido que endeudarse, hipotecar viviendas o buscar préstamos para mantener sus operaciones a flote, mientras esperan que el consorcio cumpla.

Riesgo para la seguridad aeroportuaria

El abogado del grupo de proveedores advirtió que la situación podría afectar incluso la seguridad del nuevo terminal, ya que existen equipos críticos que requieren mantenimiento o garantía.

“Hay proveedores esenciales. Si no se cumple con ellos, no se puede asegurar el mantenimiento pleno. La seguridad de un aeropuerto no puede quedar en entredicho”, precisó.

Añadió que algunos desperfectos ya estarían apareciendo y pidió que las autoridades intervengan para evitar que el problema escale.

Cabe mencionar que, el equipo de Buenos Días Perú intentó contactar al consorcio Intipuncu vía correo corporativo, teléfono y en su oficina, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, los empresarios aseguran que, si no hay comunicación, protestarán en la sede del consorcio y volverán a movilizarse con trabajadores y proveedores afectados.

Uno de los empresarios recordó que Intipuncu está integrado por firmas antes vinculadas a Graña y Montero. “Es la misma empresa, solo cambiaron de nombre. Ya no se llaman Graña y Montero, ahora Cumbra, pero siguen con las mismas prácticas: enriquecimiento fácil y perro muerto a las empresas peruanas”, afirmó.