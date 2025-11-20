Cae mujer trans que asaltaba minimarkets a mano armada en Surquillo

Las cámaras de seguridad de un minimarket en Surquillo volvieron a ser clave para identificar a una peligrosa delincuente. Se trata de una mujer trans que, bajo la fachada de clienta, ingresaba a tiendas, solicitaba productos y, en el momento del pago, sacaba un arma de fuego para amenazar a los trabajadores.

En su último atraco, ocurrido en la calle Martin Luther King, la ladrona pidió varias bolsas de color amarillo, recibió la mercadería y, segundos después, apuntó directamente a la vendedora. La trabajadora, en shock, solo pudo mantener la calma mientras la delincuente vaciaba la caja registradora y escapaba con aproximadamente 500 soles en efectivo y cerca de 400 soles en productos.

Sin embargo, esta no era la primera vez que aparecía en las cámaras del distrito. Vecinos y comerciantes ya habían reportado robos similares con el mismo modus operandi.

Gracias a la denuncia inmediata de la dueña del local y al rastreo de las cámaras, la central de videovigilancia detectó a la sospechosa mientras caminaba por la zona. Serenazgo llegó en cuestión de minutos, la cercó y la retuvo bajo la modalidad de arresto ciudadano, para luego entregarla a la Policía.

El coronel FAP (r) Ronnie Santillán, gerente de Seguridad Ciudadana de Surquillo, confirmó que la detenida fue identificada como Roberto Lévano González, de 47 años, y que cuenta con un extenso historial delictivo.

“Ya tenía más de diez ingresos al penal por robo agravado y tenencia de armas. Los vecinos la reconocían porque venía asaltando en la zona desde hace tiempo”, señaló.

Aunque en el momento de la intervención no se encontró el arma utilizada, la Policía realiza diligencias para ubicarla y determinar su procedencia.