Noche sangrienta en Manchay: dos asesinatos en menos de 24 horas desatan alarma entre vecinos

Dos homicidios en menos de veinticuatro horas estremecieron a los vecinos de Manchay. Aunque ocurrieron en distintos puntos y horarios, ambos hechos muestran un mismo patrón: violencia directa, rápida y sin rastro aparente.

El primero se registró alrededor de las diez de la noche en la avenida Víctor Malásquez. Las cámaras de seguridad captaron a la víctima mientras caminaba rumbo a su vivienda. De pronto, se encontró frente a frente con un sujeto que, según testigos, sería el asesino. Al notar el peligro, el hombre dio media vuelta para ponerse a salvo. Sin embargo, el atacante sacó un arma de fuego y abrió fuego sin darle opción de escapar. En las imágenes se observa cómo, al sonar los primeros disparos, un grupo de jóvenes que estaba cerca corre para refugiarse. La víctima cayó herida y murió en el lugar. Hasta ahora, no ha sido identificada.

ABANDONAN CADÁVER

Horas después, los agentes hallaron otro cadáver a pocos kilómetros del primer crimen. El cuerpo estaba maniatado con los pasadores de sus zapatillas. Vecinos aseguraron que había sido arrojado desde un vehículo en movimiento. La policía aún no confirma si el asesinato ocurrió en esa misma zona o si el cuerpo solo fue abandonado allí.

La seguidilla de homicidios ha generado alarma entre los habitantes de Manchay, quienes aseguran que no suelen registrarse hechos de tal brutalidad en una sola noche.