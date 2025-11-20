Hombre acribillado en el Cercado de Lima: Un testigo logró salvarse junto a sus hijas de la balacera

En el Cercado de Lima, un hombre identificado como Carlos Enrique Valenzuela Díaz, de 39 años, fue acribillado de 18 balazos en la avenida Grau.

El crimen fue perpetrado por dos presuntos sicarios que se acercaron caminando a su camioneta, en plena luz del día, aproximadamente a las 3 de la tarde de ayer.

Cámaras de seguridad del lugar registraron el incidente, mostrando que la víctima intentó huir descalzo al percatarse de la presencia de los atacantes, pero fue alcanzado por los disparos.

Se salvaron de la balacera

El suceso ocurrió frente a numerosos transeúntes, incluyendo menores de edad, y a pocas cuadras de una comisaría y del Hospital de Emergencias Grau.

En las imágenes se puede observar a un padre que protege a sus niñas, y logran escapar de la balacera.

Cabe señalar que, el teléfono celular de la víctima, encontrado dentro del vehículo, contiene información valiosa para la investigación de este crimen.