20/11/2025

Terror en chifa de av. Canadá: sicario entra a local y dispara contra cocinero

El atacante irrumpió en el local de la avenida Canadá, empujó a las meseras y se dirigió directo a la cocina para abrir fuego. La policía investiga si se trata de extorsión o un ajuste de cuentas.



Un delincuente vestido completamente de negro ingresó a un chifa, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Canadá, y atacó directamente a uno de los cocineros.

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron cómo el sujeto empujó a las meseras que llevaban platos hacia las mesas y avanzó sin vacilar hasta la zona de la cocina, donde había al menos cuatro trabajadores. Una vez allí, apuntó contra uno de ellos y disparó.

Después del ataque, el pistolero escapó del establecimiento. Según información preliminar, una motocicleta lo esperaba afuera para facilitar su huida.

El cocinero herido fue trasladado por sus propios compañeros a una clínica cercana. Su estado es delicado. Ninguno de los empleados quiso brindar declaraciones por temor a represalias.

NO DESCARTAN AJUSTE DE CUENTAS

La policía evalúa dos posibles móviles: extorsión, debido a que en esa zona varios negocios ya han sido blanco de amenazas, o un ataque directo contra la víctima, lo que abriría la posibilidad de un ajuste de cuentas. 


