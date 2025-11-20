“Amanecer Seguro”: Inauguran Puesto de Control Temporal en Villa El Salvador

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, las autoridades están instalando puestos de comando temporales y realizan operativos de control de identidad en puntos estratégicos y zonas de riesgo identificadas por inteligencia policial.

Estos centros integraran los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Serenazgo para coordinar patrullajes y operativos en tiempo real.

Hace unos días informábamos sobre el Puesto de Comando Temporal unificado en el Callao, específicamente en la avenida Sáenz Peña, cerca del Mercado Central.

Esta mañana, en el distrito de Villa El Salvador, se inauguró el Puesto de Comando Temporal y empezó con el operativo “Amanecer Seguro”.

Cabe señalar que, la ubicación de estos puestos policiales y militares varía constantemente y se determina en función de los mapas de delito e inteligencia para combatir la criminalidad.