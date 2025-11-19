Vecinos de SMP denuncian que constructora destruyó tuberías y provocó gran aniego en avenida José Granda

En el distrito de San Martín de Porres, en la avenida José Granda se están realizando obras por la construcción de la Vía Expresa Norte, un corredor vial que busca mejorar la movilidad en Lima Norte.

La avenida José Granda es una importante vía en Lima que atraviesa el distrito de San Martín de Porres. Se inicia en la intersección con la avenida Eduardo de Habich y termina en la avenida Condevilla, cruzando arterias principales como la avenida Universitaria y la avenida 12 de octubre. Esta avenida está conectada con el sistema de transporte público de la ciudad

Pero esta vía, se encuentra en un estado calamitoso en algunas partes, debido no solo a los avances de la obra mencionada, también por la aparente destrucción de las tuberías de agua por parte de la empresa contructora, lo que habría ´provocado varios aniegos en la zona, según denuncian los vecinos.

Zancudos y basura

Los vecinos afectados, indican que los aniegos están generando la presencia de muchos zancudos, a lo que se suma la gran cantidad de basura y desperdicios en la zona, por lo que señalan al alcalde de SMP como el responsable de esta situación.

Cabe señalar que, los vecinos están a la espera de una respuesta de la municipalidad, ya que lo que antes era un área con árboles y vegetación ahora parece una zona de guerra.