Cae peligroso Sicario de “La Siberia” que obligaba a niños a robar y asesinar en el Callao

En primer puerto del Callao, el fenómeno de los sicarios adolescentes es un problema grave y creciente, donde las autoridades reportan una alta incidencia de menores involucrados en crímenes violentos, incluyendo el sicariato y la extorsión.

Sobre esta problemática, la Policía Nacional ha informado que un porcentaje significativo de los detenidos por sicariato en el Callao son menores de edad.

En los primeros meses de 2025, se detuvieron a 160 menores implicados en infracciones penales, y más de 120 de ellos fueron encontrados con armas de fuego.

Estas operaciones policiales de la mano de la Municipalidad del Callao, han llevado a exitosas chaturas para sacar este mal de las calles chalacas, como la captura de Alexis Moya Pechón, alias "Pechón" o "el sicario de la Siberia".

SOLO TIENE 19 AÑOS

Alias "Pechón" inició su carrera delictiva siendo un adolescente, y hoy a sus 19 años es acusado de ser un peligroso sicario que obligaba a niños a robar y asesinar en el Callao

Moya Pechón lideraba la organización criminal "Los Chukis de Siberia", que operaba en primer puerto y se le acusa de múltiples crímenes por encargo, incluyendo varios homicidios ocurridos entre agosto y octubre de 2025.

Tenía antecedentes por banda criminal, robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

Cabe señalar que, según información policial, este hampón ofrecía sus servicios como sicario a través de las redes sociales y utilizaba a menores de edad, a quienes reclutaba y entrenaba como "gatilleros" para que se convirtieran en la "nueva generación de gatilleros" y le sirvieran de protección.