Menores con machetes desatan caos frente a colegio en San Martín de Porres

La tranquilidad de los alrededores del colegio Villa Angélica, en San Martín de Porres, se vio alterada hace unos días luego de que un grupo de adolescentes fuera captado enfrentándose con machetes en plena vía pública. El incidente ocurrió en el jirón Bello Horizonte, a la altura de la cuadra 23, cuando aún ingresaban estudiantes al plantel. Las imágenes generaron alarma entre los padres de familia, que diariamente acompañan a sus hijos durante el horario de ingreso.

Violencia frente a un centro educativo en Lima Norte

De acuerdo con testigos, los jóvenes —aparentemente menores de edad— se persiguieron y atacaron entre sí sin importar la presencia de peatones, escolares y vecinos. Uno de ellos incluso habría resultado herido en el brazo durante la riña. Pese a que no se ha podido confirmar si pertenecen al colegio, los hechos han despertado preocupación por la posible presencia de grupos violentos que operan cerca de instituciones educativas.

En la zona, los padres de familia han instalado rejas y trabajan en equipo para cerrar temporalmente la calle durante el ingreso de los alumnos, con el objetivo de reforzar la seguridad. Durante la mañana suele haber presencia policial en los alrededores, pero vecinos indican que la tensión aumenta durante la tarde y noche, cuando ocurren la mayoría de incidentes.

Según los registros obtenidos, una patrulla policial llegó a perseguir a los involucrados cuando estos huyeron hacia el sector del malecón del río Rímac. El colegio se encuentra a pocos minutos de la comisaría Barboncito, situación que ha llevado a pedir una intervención más constante en esta parte de Lima Norte ante la posibilidad de que estas peleas se repitan.