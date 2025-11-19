Drogan a un hombre tras subir a un taxi: Falso chofer le vació sus cuentas bancarias

Los casos de pasajeros drogados en taxis (a menudo por falsos taxistas) son una grave modalidad de robo. Los delincuentes utilizan diversas sustancias, como Clonazepam o GHB, para incapacitar a sus víctimas y robarles sus pertenencias, tarjetas de crédito y vaciar sus cuentas bancarias.
Esta vez, en el distrito de Comas, un hombre fue víctima de un falso taxista, según su relató subió a una unidad ras acordar el servicio y debido a que había un fuerte olor desagradable en la unidad, el falso taxista, hecho un perfume y desde allí no recuerda más la víctima.
Sus recuerdos del hecho aún son muy confusos, solo indica que el presunto taxista lo llevó hasta su destino y lo ayudó a bajar. El afectado señala que siguió afectado por los la sustancia de la que fue víctima por lagunas horas más.
Lo más alarmante es que cuando recuperó la consciencia, se dio cuenta que habían hecho varios retiros de sus cuentas bancarias.
En hombre indica que a pesar que para hacer algún retiro de dinero, la entidad pide una verificación de la operación en proceso, el ladrón pudo retirar una fuerte suma.
Prevención y Seguridad
Es importante conocer cómo protegerse de esta modalidad de robo y qué hacer si se sospecha haber sido víctima.
-Utiliza servicios de confianza: Prefiere taxis de empresas conocidas, aplicaciones de transporte con sistemas de seguridad y registro de conductores, o servicios de radio taxi.
-Evita taxis informales: No abordes taxis sin licencia o que no tengan identificación visible del conductor y del vehículo.
-Nunca aceptes bebidas ni alimentos: Rechaza cortésmente cualquier ofrecimiento de agua, café, cigarrillos, dulces, etc., por parte del conductor.
-Verifica la identidad: Asegúrate de que los datos del conductor y del vehículo (placa, modelo, etc.) coincidan con los proporcionados por la aplicación o empresa.
-Informa tu viaje: Comparte los detalles de tu viaje, incluyendo la ubicación en tiempo real, con un amigo o familiar.
-Mantente alerta: Confía en tu instinto. Si notas una actitud sospechosa o el conductor toma una ruta inusual, solicita bajarte de inmediato en un lugar concurrido.