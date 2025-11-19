Chorrillos: banda de robacasas sustrae joyas valorizadas en 10 mil dólares

En el distrito de Chorrillos se registró un robo, más exactamente en el cruce de las avenidas Matellini con Huaylas, que deja preocupados a los vecinos de la zona donde hay varios comercios como un centro financiero, bodegas, restaurantes y tiendas de venta de celulares. Incluso justo al frente se ubica una caseta de seguridad ciudadana que debe ser manejada por Serenazgo, pero que nunca funcionó realmente.

Cámaras del edificio registraron el hecho

Según se deja ver en las cámaras de seguridad, los delincuentes llegaron al edificio multifamiliar y, aparentemente con una tarjeta, lograron abrir la puerta para ingresar y posteriormente irrumpieron en los departamentos.

Los rostros de ambos sujetos fueron captados claramente en las cámaras del edificio. Estas imágenes ya están a disposición de las Policía Nacional del Perú.

Robo supera los 50 mil soles

Estos ladrones lograron llevarse alrededor de 10 mil dólares de joyas y 20 mil soles en equipos electrónicos.

Además, los malhechores no consiguieron ingresar a todos los departamentos debido a que no pudieron abrir todas las puertas.