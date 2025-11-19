Nueva víctima de extorsionadores en SMP: negoció rescate, pagó y nunca recuperó su auto

Una asesora inmobiliaria de San Martín de Porres relató que delincuentes la interceptaron cuando llegaba a su vivienda y la encañonaron para arrebatarle su auto. Según contó, los asaltantes intentaron obligarla a subir al vehículo y solo logró ponerse a salvo al correr hacia su domicilio, cuya puerta permanecía abierta. Los ladrones escaparon a bordo de su unidad dejando atrás su celular y cartera.

Extorsión por la devolución del vehículo

Horas después del asalto, la mujer recibió llamadas de los criminales exigiendo 2.500 soles para entregarle nuevamente el automóvil. La víctima indicó que, tras negociar, acordaron que pagaría 2.100 soles, pero —una vez realizado el depósito— los extorsionadores desaparecieron. Al día siguiente, otro sujeto volvió a comunicarse para exigir 5.000 soles más, pese a que ya habían recibido el dinero inicial.

La afectada explicó que este es el segundo vehículo que pierde en menos de tres meses y que anteriormente también fue víctima de un fraude al alquilar una unidad. A ello se suma que en su barrio, afirma, los asaltos son constantes y que incluso una de sus inquilinas fue atacada recientemente. La mujer cuestiona la falta de presencia policial y asegura que la comisaría de Sol de Oro no ha acudido a su vivienda desde que presentó la denuncia.

Desencantada por la inseguridad y la inacción de las autoridades, la joven madre asegura que ha decidido abandonar el país. Señala que, pese a su esfuerzo por salir adelante, la violencia y las pérdidas económicas acumuladas la obligan a buscar un nuevo inicio fuera del Perú. Mientras tanto, las cámaras de seguridad que consiguió por su cuenta ya fueron entregadas a la Policía.