Enorme forado es un peligro en jirón Huanta en el Cercado de Lima

En la cuadra 13 del Jirón Huanta del Centro de Lima que se conecta directamente con la avenida Grau se reporta un enorme forado en la pista que perjudica considerablemente el tránsito vehicular.

Además, este enorme orificio no es el único que se presenta en la pista. Incluso, los transeúntes y choferes afirman que este desperfecto tiene más de un mes sin ser atendido. El agujero deja ver el concreto y parte del fierro que tiene el pavimento.

Vecinos rellenaron el hueco

Según información de los vecinos se supo que tuvieron que llenarlo con desperdicios y residuos para que de alguna forma puedan evitar caídas de autos o personas.

No obstante, al tratarse de materiales ajenos a la construcción esta solución resultó ser poco eficiente y nuevamente se tienen vehículos, pasajeros y transeúntes afectados.