Una vela ocasionó el siniestro: Mujer muere quemada tras incendio de su vivienda en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, una anciana perdió la vida tras quemarse su vivienda por una vela prendida. La víctima vivía con su hija y según narró ella, todos los días, le prendía una vela a sus santos, sin imaginar que esto llevaría a una tragedia.

Esta vela se habría volteado cuando dormían y a pesar que intentaron apagar el fuego, no pudieron hacer nada.

La hija no pudo cargar a su mamá y salió a la calle a pedir ayuda, pero cuando regresó las llamas ya habían bloqueado todo el acceso.

Cabe señalar que, la mujer de 68 años no pudo salvarse. Los vecinos intentaron apagar las llamas con baldes hasta la llegada de los bomberos.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante esta emergencia es necesario saber cómo actuar para evitar que se propague y las consecuencias sean lamentables. Es siempre necesario tener un extintor y saber dónde se están ubicados.

De ocurrir un incendio, mantén la calma y evacúa de inmediato por la Ruta de Evacuación y también se debe Alertar inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116 que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Al evacuar se debe revisar que las manijas de las puertas no estén calientes ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

También se recomienda evita inhalar humo, tapándose la nariz y la boca con un trapo húmedo.

Cabe señalar que por ningún motivo regreses a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.