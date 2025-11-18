Gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores renuncia tras denunciar maltrato del alcalde Carlos Canales

El general (r) PNP Mario Arata, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, presentó su renuncia en vivo, durante una transmisión de la sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

El funcionario decidió dejar el cargo tras cuestionar el trato que —según dijo— recibió del alcalde Carlos Canales, a quien acusó de dirigirse a él de manera “peyorativa y amenazante” durante una reunión previa la semana pasada.

Arata afirmó que el pasado 10 de noviembre fue reprendido por el burgomaestre en el Codisec y calificó esa llamada de atención como ofensiva e incompatible con su trayectoria. “Soy un oficial superior de la Policía con un prestigio bien ganado”, señaló.

“Este es un acto público y no merezco ese trato de ninguna manera”, señaló antes de su anuncio final: “No puedo seguir trabajando acá. Mi dignidad no me permite trabajar así quiera”, recalcó.

Además, Arata precisó que las multas en el distrito no corresponden al Serenazgo, sino al área de Fiscalización, cuyos resultados —indicó— están documentados.

REPROCHES DE CANALES A EQUIPO DE ARATA

La semana pasada, el alcalde miraflorino recriminó al gerente de seguridad ciudadana y a su equipo por no imponer ninguna multa a pesar de haber tenido más de 10 mil personas intervenidas.

“A mí no me sirven personas intervenidas si no son multadas por infracciones a las faltas que cometen en el distrito”, indicó el burgomaestre. “Es la última vez, general Arata, que si no me dan resultados... no me sirven ustedes. ¿Estoy claro?", manifestó Canales.