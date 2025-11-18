Torre Trecca de EsSalud iniciaría construcción en 2026 y atendería a asegurados desde 2028

La Torre Trecca, edificio de EsSalud paralizado desde 1979, tiene previsto iniciar su construcción en febrero de 2026, según confirmó Yaco Rosas, director de Portafolio de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El proyecto se reactivará mediante una asociación público-privada con el Consorcio Trecca SAC, que administrará la infraestructura durante 18 años. ProInversión prevé suscribir la adenda en diciembre de 2025.

Yaco detalló que la obra culminaría en febrero de 2028, beneficiando a 12 millones de asegurados y enfatizó que la construcción se financiará con "recursos actuales que tiene la entidad", descartando que los asegurados deban asumir costos adicionales por esta obra.

Características estructurales

La torre de 23 pisos pasará de 38 mil a 59 mil metros cuadrados de área techada, cumpliendo con la norma antisísmica peruana. Assad Hadded, gerente de proyectos, explicó que la ampliación permitirá contar con "una estructura suficientemente robusta" que incluirá evaluación y reforzamiento de la construcción original.

Servicios médicos de nueva torre

El centro de salud contará con más de 20 especialidades médicas, una unidad oncológica completa y áreas destinadas a exámenes diagnósticos. Cabe resaltar, que esta infraestructura busca descongestionar la demanda en los hospitales Almenara, Sabogal y Rebagliati.