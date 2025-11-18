Acusan a presidenta de aula de apropiarse de S/ 20 mil destinados a escolares del Rímac: exigen que devuelva dinero

La celebración de fin de año de los alumnos de sexto grado del colegio Santísima Trinidad, en el Rímac, quedó en suspenso. Un grupo de padres denunció que la presidenta del comité del aula se habría apropiado de aproximadamente S/ 20 mil, dinero destinado para el paseo de octubre y la fiesta de promoción que debía realizarse el último sábado.

Según los afectados, todos cumplieron con los pagos correspondientes. Sin embargo, al revisar la documentación enviada por la presidenta, detectaron que los comprobantes tenían inconsistencias.

En los chats del salón, la mujer difundió una supuesta comunicación del club donde se realizaría el full day. Sin embargo, la empresa desmintió ese mensaje mediante un comunicado oficial, aclarando que nunca emitió tal aviso y que su logo había sido usado de manera indebida.

Esa revelación encendió las alarmas. Los padres contactaron directamente al club y comprobaron que ningún pago había sido registrado. A ello se sumó otra mentira: la presidenta alegó que la fecha del paseo se había postergado porque una madre del salón, “muy querida”, necesitaba una biopsia. Todo resultó falso.

Al continuar con las verificaciones, los padres descubrieron que tampoco se había abonado el monto correspondiente para la fiesta de promoción de diciembre. Con el tiempo en contra, comenzaron a organizar actividades para recaudar fondos y evitar que sus hijos se queden sin celebración.

SOLO HABRÍA DEVUELTO 5 MIL SOLES

Intentamos obtener la versión de la presidenta señalada. A través de WhatsApp, afirmó que ya devolvió parte del monto: solo S/ 5 mil, muy lejos de los casi S/ 20 mil que recibió.

Los padres aseguran que la mujer viene cambiando constantemente la fecha de devolución. “Primero dijo que entregaría todo el día 3, luego el 5, ahora el 15”, relataron. Tras enterarse de la denuncia, habría llamado a varios apoderados para pedirles que no expongan públicamente el caso y “piensen en su hija”.

“Claudia, solo te pedimos que devuelvas el dinero. Se te dio la confianza y no cumpliste”, señalaron.