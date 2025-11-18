EsSalud ofrece seguro de vida y accidentes para trabajadores a solo S/5 mensuales

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y la compañía de seguros Mapfre Perú suscribieron un contrato para renovar un seguro de protección de sus trabajadores en caso de fallecimiento o invalidez por accidente.

Yilbert Zeballos, gerente central de seguros y prestaciones económicas, explicó en diálogo con Buenos Días Perú, que el pasado 10 de noviembre se firmó el contrato con la aseguradora para este beneficio.

El doctor indicó que todos los titulares que tienen algún tipo de seguro con EsSalud deberán afiliarse a través de su empresa. Mientras que "los trabajadores con seguro independiente pueden hacerlo mediante el aporte que hacen pagando el seguro potestativo".

Cobertura por fallecimiento o invalidez

Zeballos detalló que en caso de fallecimiento o invalidez la familia puede tener un apoyo por un monto de S/80 mil. En el caso de invalidez parcial es de S/63 mil y el beneficio es para el titular o cónyuge.

Acceso a seguro y beneficio en afiliados

Resaltó que si una persona tiene otro seguro contra accidentes, el afiliado puede acceder sin problema alguno a este beneficio por S/5. El doctor resaltó que de los 12 millones 600 mil de asegurados, solo 400 mil han gozado de este beneficio por lo que se busca que más afiliados accedan a ese seguro.

Más información sobre seguro

Para cualquier información pueden llamar a los siguientes números 2133333 opción 1 o al número WhatsApp 999919133. Asimismo, a través de las 35 oficinas descentralizadas de EsSalud a nivel nacional o en las sedes de Mapfre.