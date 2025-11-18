El Agustino: tuberías de desagüe colapsan en urbanización Villa Hermosa

Una obra de remodelación de pistas y veredas en la urbanización Villa Hermosa ha provocado una grave emergencia sanitaria en El Agustino. La maquinaria pesada utilizada habría generado el colapso de las tuberías de agua y desagüe que, según los residentes, datan de hace más de cuatro décadas.

DENUNCIA VECINAL

El deterioro de los conductos de cemento, que ya cumplieron su vida útil, ha sido puesto en evidencia con la rotura masiva, lo que ha generado que las calles se inunden con aguas fétidas. Los daños son tan severos que una cisterna que se encontraba en el lugar terminó hundiéndose en el pavimento colapsado.

Los habitantes de Villa Hermosa manifestaron su preocupación por los incesantes malos olores, que afectan el día a día, especialmente la hora de las comidas, y provocan malestares como dolor de cabeza en niños y adultos. Asimismo, advirtieron sobre la proliferación de roedores y el riesgo inminente de que las aguas residuales provoquen enfermedades.

"El olor es horrible. De todas partes salen las ratas. ¿Qué esperamos? ¿Qué pase una desgracia?", declaró una vecina, quien también alertó que bajo la zona afectada corren cables de gas y electricidad, lo que convierte el sitio en una "dinamita" potencial.

Los vecinos aseguran haber solicitado a Sedapal, antes del inicio de los trabajos, el cambio de estas tuberías obsoletas. No obstante, la empresa de saneamiento habría respondido que no cuentan con el presupuesto necesario para la renovación.

Pese a estar de acuerdo con las obras de mejoramiento, los residentes enfatizan que estas no deben ejecutarse sin antes subsanar el problema de infraestructura hídrica. Han recurrido a la autoridad municipal, la cual se habría comprometido a gestionar la solución, pero hasta el momento no se ha visto ninguna acción concreta ni la presencia de Sedapal.