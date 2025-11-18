Miraflores: mujer compra televisor por Internet y repartidor se lo entrega a sujeto desconocido

Una mujer denunció que el televisor que compró a través de Internet no le fue entregado en su domicilio, en Miraflores. El repartidor entregó el artefacto a otra persona en el frontis de su vivienda.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que llegó el camión repartidor y uno de los trabajadores del delivery baja de la unidad y realiza una llamada para luego hacer una seña hasta que llega un sujeto a quien le habla.

El hombre se quedó con el televisor afuera del domicilio hasta que llegó otro sujeto quien lo ayudó a cargar el televisor y se fueron de escena. La afectada se percató que algo extraño ocurría porque no llegaron a la hora prevista.

Denuncia ante empresa e investigación

Ante ello, llamó a la empresa y le mencionaron que ya habían hecho la entrega e incluso tenían los documentos con su firma. Ella vio las imágenes de las cámaras de seguridad y se percató del hecho por lo que se comunicó nuevamente con la tienda y le mencionaron que realizarán la investigación.

TV le fue entregada

La afectada resaltó que la empresa finalmente le hizo la entrega del televisor, pero se demoraron varios días. Ella se encuentra sorprendida por la nueva modalidad de robo que vienen utilizando para las compras por Internet.