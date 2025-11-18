Caen "Los Sanguinarios del Sur" en Lurín: banda extorsionaba a empresarios y transportistas

Agentes de la Dipincri en coordinación con al Dirección de Inteligencia de la PNP desarticularon a la banda delictiva "Los Sanguinarios del Sur". La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la avenida Jorge Díaz Velásquez, en Lurín.

Entre los detenidos se encuentran 11 personas, diez de ellas de nacionalidad venezolana y un peruano que se dedicarían a extorsionar a empresarios y transportistas. En el inmueble se encontró tres granadas de guerra, un arma de fuego, municiones y 26 teléfonos celulares.

En diálogo con Buenos Días Perú, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirnic detalló que la banda estaría vinculada con un ataque a una combi donde murió el conductor y otras dos personas el pasado 16 de octubre.

Evidencia encontrada y detenidos

Lozada indicó que se realizará la pericia del arma encontrada para demostrar la implicancia en el ataque antes mencionado. El general indicó que verificarán los teléfonos incautados para encontrar evidencia suficiente de sus actos ilícitos y más cómplices en sus actos delictivos.

Se informó que entre los detenidos se encuentra un sujeto de 28 años conocido como alías 'Coyote', quien es sindicado como cabecilla de "Los Sanguinarios del Sur". Asimismo, alias 'Pirueta', alias 'Cachorro', entre otros detenidos.

Piden a víctimas presentar denuncias

De otro lado, Lozada mencionó que se realizaran las diligencias en conjunto con el Ministerio Público para que el predio pase al estado debido a que el propietario les alquilaba algunos pisos de la vivienda. Además, pidió a los ciudadanos que las víctimas puedan identificarlos y denunciarlos.