Detonan explosivo cerca de concierto de Chacalón Jr.: no se descarta ataque contra cantante

Un sujeto lanzó un artefacto explosivo frente al hostal Estrella y un local nocturno de Ate donde se presentaba el cantante Chacalón Jr., cubriendo la zona de humo y provocando que cinco hombres que bebían en la vereda huyeran despavoridos.

La detonación ocasionó vidrios rotos y daños en paredes. Agentes policiales capturaron posteriormente al ciudadano venezolano José Martínez, quien confesó haber sido contratado por 300 soles para el ataque.

Testigos relataron que algunos heridos salieron corriendo ensangrentados del lugar mientras se producían disparos. Pese a la explosión, la fiesta continuó en el local nocturno, generando mayor malestar entre los vecinos que exigen medidas inmediatas de las autoridades.

Reacciones de vecinos y amenazas

Vecinos denunciaron que la seguridad del cantante amenazaron a residentes que salieron asustados tras la explosión. "Salen un montón de hombres chibolos [...] y tenían revólver, ¿esa es la seguridad de Chacalón Junior amenazando a toda la cuadra?", declaró una vecina. Los residentes responsabilizaron al dueño del local y exigieron la intervención del establecimiento, señalando que no pueden permitirse más fiestas donde aseguran acuden personas armadas.

Hipótesis del ataque

La Policía no descarta que el atentado fuera dirigido contra el artista, quien ha denunciado extorsiones previamente, o contra el grupo que se encontraba bebiendo en la zona. Personal de UDEX examinó los restos del explosivo mientras avanzan las pesquisas.