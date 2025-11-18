Hombres en moto caen a forado por obras de Sedapal en VES: vecinos denuncian más accidentes

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dos hombres que circulaban en una motocicleta cayeron tres metros abajo en un forado en la calle Los Artesanos, en el distrito de Villa el Salvador.

Los conductores sobrevivieron al accidente y fueron trasladados a un centro de salud para la atención respectiva. Testigos confirmaron que "la moto lineal pasó de frente ya que no había vallas ni arena", mientras otro precisó que "recién pusieron la señalética" tras el incidente.

Señalización en lugar

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y corroboró que el cartel se encuentra en la zona advirtiendo la presencia de las obras, pero las mallas de seguridad en el video se observan regadas en el suelo y menos el montículo de arena y la protección de color verde no estaban presentes.

Denuncian accidentes por obras

Vecinos denunciaron que este no es el primer accidente debido a las obras y denunciaron un caso similar hace dos o tres meses donde una mujer "perdió la memoria" tras caer en el mismo forado. "Hacen una obra aquí y la dejan a medio terminar, ni viernes ni sábado vienen a trabajar", dijo la residente.

Pronunciamiento de Sedapal

Sedapal emitió un comunicado asegurando que contaba con "todos los elementos de protección y señalización" y que se activó el seguro correspondiente para atender a los afectados. Sin embargo, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad municipal contradicen esta versión al mostrar únicamente el letrero informativo como medida de protección visible.