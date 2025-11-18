Piura: cuatro miembros de una familia, incluido un bebé, mueren tras choque con bus que invadió carril

Una tragedia enluta a una familia de Piura. Cuatro de sus integrantes, entre ellos un bebé de un año, murieron luego de que un bus invadiera el carril contrario y chocara de manera frontal contra la camioneta en la que viajaban. El accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera Penetración Piura–Olmos, en el distrito de Castilla.

Las imágenes de una cámara de videovigilancia muestran el instante en que el ómnibus cruzó hacia el carril opuesto para intentar girar a la izquierda. En ese momento, la camioneta que regresaba de una visita familiar en Tambogrande apareció de frente y se estrelló contra la parte lateral del bus.

El impacto fue devastador. El vehículo menor quedó incrustado en el costado del ómnibus, lo que obligó a transportistas y vecinos a correr para auxiliar a los ocupantes. Sin embargo, nada pudo hacerse por Pedro Demetrio Valverde y Panaqué, conductor de la camioneta; su madre, María Consuelo Panaqué Sosa; su hermana, Atalía Abigail Valverde y Panaqué; y el hijo de esta última, un bebé de solo un año.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue y luego entregados a sus familiares, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor durante el velorio.

En el accidente también resultaron heridos tres miembros de la familia, entre ellos un adolescente de 17 años, quienes permanecen en recuperación.