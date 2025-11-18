Jesús María: incendio de gran magnitud en quinta deja al menos seis heridos

Al menos seis personas resultaron heridas tras registrarse un incendio de magnitud en una vivienda en una quinta. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 18 de noviembre en la cuadra 10 de la avenida Garzón, en el distrito de Jesús María.

Se sabe que el incendio inició en la sala de uno de los predios de la quinta. Hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos para rescatar a tres personas atrapadas que resultaron con quemaduras.

Mientras que otras tres personas indicaron que tuvieron que saltar por las ventanas de sus viviendas para salvar sus vidas debido a que se encontraban atrapadas porque el fuego había bloqueado todas las salidas.

Atención de heridos y menor afectado

Los afectados presentan quemaduras y fueron trasladados a una clínica cercana para recibir la atención medica respectiva. Se informó que entre las personas heridas se encuentra un menor de edad.

Presunto corto circuito

Los vecinos tuvieron que evacuar sus viviendas como medida preventiva y algunos salieron con sus mascotas para ponerlas a salvo. Se desconoce cuál sería la causa del incendio, pero se presume que se habría producido por un corto circuito.