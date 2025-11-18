Caen “Los Depredadores de la Ruta”: serían autores de los últimos atentados contra buses en SJM

La Policía Nacional desarticuló a la banda criminal "Los Depredadores de la Ruta", grupo señalado como responsable de los recientes atentados contra unidades de transporte público en San Juan de Miraflores.

TENÍAN UNA LIBRETA CON LISTA DE PRESUNTOS EXTORSIONADOS

Los cuatro detenidos fueron capturados cuando intentaban escapar en un vehículo. Minutos después, los agentes regresaron al inmueble del que habían salido y hallaron allí el material que evidencia sus actividades ilícitas: un arma de fuego abastecida, municiones, radios de comunicación, teléfonos, autopartes y una caja fuerte con S/10.000.

También encontraron libretas con apuntes, claves y montos presuntamente vinculados al cobro de cupos. Todo el material será sometido a pericias grafotécnicas y balísticas.

“Estas radios les permiten coordinar sin dejar rastros en sus teléfonos”, explicó el general Manuel Lozada. Según la PNP, la banda habría participado en el ataque a una combi en SJM que terminó con un pasajero muerto, así como en el atentado registrado horas antes contra un bus de la empresa San Germán.

En el inmueble, los investigadores también incautaron dosis de Tusi, droga consumida en discotecas de la zona, lo que refuerza la sospecha de que la organización no solo extorsionaba, sino que además estaría involucrada en microcomercialización. Los cuatro intervenidos permanecen bajo custodia en la Depincri de San Juan de Miraflores.