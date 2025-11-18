Puente Piedra: cinco buses quedan calcinados tras incendio en patio de maniobras de empresa "Pegaso"

Al menos cinco buses terminaron calcinados y uno quedó totalmente afectado tras incendiarse en el patio de maniobras de la empresa "Pegaso" en el asentamiento humano Oropeza, en la avenida Valle Hermosa, en Puente Piedra.

Los vecinos intentaron controlar las llamas al percatarse del siniestro hasta la llegada de miembros de los cuerpos de los Bomberos, quienes realizaron enormes esfuerzos para evitar que las llamas se propaguen a los predios aledaños.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para realizar las diligencias respectivas del caso e iniciar con las investigaciones. Asimismo, se desconoce si en el lugar se encontraba una persona encargada del cuidado de las unidades.

Sin heridos e investigación

Por fortuna, no se han reportado personas heridos y solo daños materiales en los vehículos, uno de ellos quedó totalmente inservible. Los agentes policiales vienen investigando y realizando las diligencias respectivas del caso.

Posibles hipótesis

Cabe resaltar, que la Policía Nacional maneja varias hipótesis entre ellas que el accidente ocurrió por un posible corto circuito; sin embargo, no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión.