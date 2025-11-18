"Los Injertos del Rímac" estarían detrás de ataque a restobar que dejó seis heridos

Dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron con aproximadamente 20 disparos el restobar Amancaes 340 en el distrito del Rímac, dejando seis personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los agresores llegaron al local, donde uno descendió para disparar contra el establecimiento mientras su cómplice lo esperaba para emprender la huida.

Agentes de la comisaría El Manzano, junto a clientes y personal del local, realizaron primeros auxilios a los heridos durante la espera de apoyo médico. Testigos relataron que se utilizó un letrero de madera como camilla improvisada para evacuar a las víctimas hacia vehículos policiales que las transportaron al centro médico-

Hipótesis policial

El coronel PNP Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, descartó inicialmente la línea de extorsión al indicar que los propietarios "no han presentado denuncia y han descartado esa posibilidad".

Sin embargo, vecinos contradijeron esta versión, señalando que el establecimiento había cerrado temporalmente hace dos meses tras supuestas amenazas delictivas, afirmando que "acá hay extorsión para toda la gente".

¿Quiénes estarían detrás de ataque?

Las características del ataque apuntarían a la banda criminal "Los Injertos del Rímac", según precisó el coronel Revoredo. Agentes de la PNP continúan con las investigaciones respectivas del caso para dar con la captura de los atacantes.