Nuevo atentado contra la empresa El Rápido: disparan seis veces contra su cochera en SMP

Un nuevo ataque extorsivo golpeó esta madrugada a la empresa de transportes El Rápido. A las primeras horas de este martes, dos delincuentes llegaron en motocicleta hasta el patio de maniobras ubicado en San Martín de Porres y abrieron fuego directamente contra el portón principal.

NO PARAN LOS ATENTADOS CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE

Los peritos contabilizaron seis impactos de bala y recuperaron los casquillos en la misma entrada del local. A simple vista, los orificios muestran que el arma empleada habría tenido un calibre considerable. La Policía evalúa si se trató de un armamento de largo alcance.

A la hora del atentado, la puerta permanecía cerrada. Se desconoce si algún trabajador se encontraba dentro del recinto cuando se produjo el ataque; sin embargo, el personal de la empresa evitó declarar por temor a represalias. Desde hace meses, El Rápido denuncia que recibe amenazas y exige protección frente a las bandas que disputan el control de varias rutas.

Vecinos de los alrededores escucharon los disparos durante la madrugada y alertaron a las autoridades. “El estruendo fue fuerte, pensamos que estaban atacando alguna casa”, comentó un residente que prefirió mantener su identidad en reserva. Frente al local hay varias viviendas que quedaron expuestas al fuego cruzado.

Este nuevo ataque ocurre en la antesala de la reunión anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con representantes del gremio transportista, convocada para evaluar medidas ante la creciente ola de violencia.