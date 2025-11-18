SMP: mujer con cuchillo ingresa a edificio, la PNP tarda más de tres horas en llegar y no la detiene

Una madrugada de tensión vivieron los vecinos de un edificio multifamiliar en San Martín de Porres. Una mujer armada con un cuchillo logró ingresar al ingreso principal utilizando una excusa desesperada: pidió que le abrieran la puerta porque —según dijo— “la querían matar”.

El encargado del inmueble se acercó al intercomunicador y, al escuchar el pedido de ayuda, pensó que podía tratarse de un familiar o de alguna residente del edificio. Por ello abrió la reja exterior. Sin embargo, la construcción cuenta con una segunda puerta de seguridad que dejó a la intrusa atrapada en el zaguán.

Las cámaras revelan que, apenas cruzó el umbral, escondió un cuchillo detrás de una columna e intentó forzar la puerta interna. Fue allí donde el portero halló el arma minutos después. Ante la sospecha de un intento de robo, decidió llamar a la Policía Nacional. La comisaría de San Martín de Porres se encuentra a solo cinco minutos del Girón Bacaflor, pero, pese a ello, no llegó ningún patrullero. “Llamé al 105 a las 2:20 de la mañana. Tomaron mis datos y nunca aparecieron”, denunció el trabajador.

POLICÍAS DEMORARON EN LLEGAR

La situación se prolongó por más de tres horas. Recién cerca de las 5:30 a.m., uno de los propietarios contactó a la seguridad privada del condominio, cuyos agentes llegaron acompañados de un efectivo policial en motocicleta.

La indignación de los vecinos aumentó cuando los policías decidieron llevar a la mujer a su vivienda sin detenerla y, además, intentaron dejar el cuchillo dentro del edificio. “Me dijeron que lo botara. ¿Cómo iba a hacerlo si podía servir para una investigación?”, cuestionó el portero.

Horas después, al revisar nuevamente las cámaras, advirtieron que durante el incidente varios sujetos encapuchados rondaron la cuadra, aparentemente esperando que se abriera la puerta principal.

Los residentes temen que se trate de la misma banda que, meses atrás, vació por completo un departamento del tercer piso. Desde entonces, varios inquilinos optaron por mudarse debido a la inseguridad.