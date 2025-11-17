Nuevas imágenes del bus de "La 50" en Barrios Altos: conductor acelera y atropella dos veces a anciano

Han salido a la luz imágenes devastadoras del atropello que acabó con la vida de Alejandro Flores Moreno, un hombre de 87 años que había bajado segundos antes del bus de la Línea 50, en Barrios Altos. Las cámaras de seguridad muestran el último tramo de su recorrido antes de llegar a casa y, también, el momento exacto en que el conductor acelera sin advertir su presencia.

El adulto mayor cruzaba la avenida Sebastián Lorente con los brazos abiertos, intentando hacerse visible para evitar cualquier riesgo. Sin embargo, lejos de detenerse, el chófer de la unidad de placa BBJ-848 avanzó de manera repentina y lo embistió. Alejandro cayó bajo las llantas y murió de inmediato.

En las imágenes se aprecia que el bus pasó sobre él dos veces. Pese a ello, el conductor no frenó ni intentó auxiliarlo. Según testigos, siguió su ruta como si nada hubiera ocurrido, mientras los peatones gritaban desesperados al ver la escena.

“Es rabia, impotencia. ¿Cómo te sentirías al ver a tu abuelo aplastado como si fuera un animal?”, expresó uno de los familiares, indignado por la indiferencia del chofer y la falta de reacción de los pasajeros.

De acuerdo con los parientes, Alejandro era un albañil activo y regresaba a su vivienda cuando ocurrió la tragedia. Aunque el chofer habría intentado fugar, los pasajeros lograron increparlo y obligarlo a detener la marcha más adelante. Pese a ello, el responsable desapareció antes de que llegara la policía.