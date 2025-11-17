Fiscalía solicita cadenas perpetuas para integrantes de "La Nueva Jauría del Norte" por 25 homicidios

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para los miembros de la organización criminal "La Nueva Jauría del Norte" por haber cometido los delitos de extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y usurpación agravada.

El fiscal a cargo del caso señaló que los integrantes de esta banda criminal manejaban armas de fuego y generaron terror en negocios, empresas y obras de construcción mediante sus acciones delictivas.

Según la acusación, Ventanilla fue el distrito donde principalmente actuaron de forma sanguinaria al extorsionar trabajadores de construcción civil y empresarios, acabando con la vida de 25 personas. El fiscal describió que "esta organización se caracterizó por su violencia al actuar, secuestrando y torturando a todo aquel opositor que se enfrente a los intereses de la organización".

Penas solicitadas y situación penal

Los cabecillas de la organización, Omar Castañeda y Juan Julca, se encuentran entre los acusados, así como otros 15 imputados para quienes se ha solicitado un total de 54 cadenas perpetuas. Para otro grupo de acusados, que suman 7 personas, se han solicitado penas de hasta 35 años de prisión por su participación en las actividades delictivas de la banda.

Los sujetos actualmente se encuentran recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad del país como el penal de Challapalca y el de Piedras Gordas. La organización fue descrita por el Ministerio Público como un grupo que imponía "sus objetivos criminales a sangre y fuego, con especial ferocidad" en el norte del país.