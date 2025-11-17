Buenos Días Perú

17/11/2025

Tres detenidos en búnker de la droga en Los Olivos: también guardaban dinamita y celulares robados

La PNP irrumpió en una vivienda del asentamiento Armando Villanueva tras un mes de seguimiento. En el lugar incautaron más de un kilo de marihuana, 23 bolsas listas para la venta y dos explosivos.



La Policía puso fin a un punto de venta de droga que operaba a plena luz del día en Los Olivos. Agentes del Escuadrón Verde ingresaron a una vivienda del asentamiento humano Armando Villanueva después de un mes de vigilancia remota a través de cámaras de seguridad instaladas por la municipalidad.

Las grabaciones mostraban un flujo constante de personas que se acercaban a una bodega improvisada con el supuesto fin de comprar gaseosas o chupetes, un rótulo que funcionaba como fachada para disimular la venta de estupefacientes. Según el municipio, ese negocio también servía como “barreta” para vigilar a extraños y alertar sobre la presencia policial.

Con esa información, la unidad de inteligencia de la PNP organizó un operativo conjunto con el Escuadrón Verde, el Grupo Terna y el Serenazgo del distrito. Los agentes derribaron la puerta del inmueble y detuvieron a tres personas: dos mujeres y un hombre, presuntos implicados en la distribución de marihuana en la zona.

Dentro de la vivienda encontraron un kilo cuatrocientos gramos de cannabis sativa y 23 bolsitas listas para la venta. Además, hallaron siete celulares reportados como robados y dos emulsiones explosivas cuya procedencia aún se investiga.

Los intervenidos fueron trasladados a la Depincri Los Olivos, donde se determinará su nivel de participación en la venta de drogas y el origen del material explosivo incautado.


Temas Relacionados: Celulares RobadosDinamitaLos OlivosVenta De Drogas

También te puede interesar:

BANNER