Tres detenidos en búnker de la droga en Los Olivos: también guardaban dinamita y celulares robados

La Policía puso fin a un punto de venta de droga que operaba a plena luz del día en Los Olivos. Agentes del Escuadrón Verde ingresaron a una vivienda del asentamiento humano Armando Villanueva después de un mes de vigilancia remota a través de cámaras de seguridad instaladas por la municipalidad.

Las grabaciones mostraban un flujo constante de personas que se acercaban a una bodega improvisada con el supuesto fin de comprar gaseosas o chupetes, un rótulo que funcionaba como fachada para disimular la venta de estupefacientes. Según el municipio, ese negocio también servía como “barreta” para vigilar a extraños y alertar sobre la presencia policial.

Con esa información, la unidad de inteligencia de la PNP organizó un operativo conjunto con el Escuadrón Verde, el Grupo Terna y el Serenazgo del distrito. Los agentes derribaron la puerta del inmueble y detuvieron a tres personas: dos mujeres y un hombre, presuntos implicados en la distribución de marihuana en la zona.

Dentro de la vivienda encontraron un kilo cuatrocientos gramos de cannabis sativa y 23 bolsitas listas para la venta. Además, hallaron siete celulares reportados como robados y dos emulsiones explosivas cuya procedencia aún se investiga.

Los intervenidos fueron trasladados a la Depincri Los Olivos, donde se determinará su nivel de participación en la venta de drogas y el origen del material explosivo incautado.