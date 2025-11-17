Lurín: caen dos ladrones que usaban bloqueadores para vaciar autos en exteriores de centro comercial

Creían tener la zona bajo control, pero terminaron esposados. Dos delincuentes que merodeaban los exteriores de un conocido centro comercial en Lurín fueron capturados tras utilizar un bloqueador electrónico para robar pertenencias dentro de vehículos estacionados.

Los agentes intervinieron a los sujetos cuando salían del outlet donde habían cometido su último hurto. Durante la intervención, uno de ellos reconoció que el aparato —por el que pagó 300 soles— servía para desactivar el cierre remoto de los autos.

MODUS OPERANDI

Su modalidad era directa: esperaban a que el conductor descendiera del vehículo, activaban el bloqueador y evitaban que las puertas se cerraran. Luego aprovechaban la distracción de la víctima dentro del centro comercial para ingresar al auto y retirar objetos de valor.

“Con este aparato bloquean la seguridad y el conductor cree que cerró su vehículo”, explicó la Policía. “Así logran apropiarse de todo lo que encuentran en el interior”.

Los sospechosos se desplazaban en un auto de placa ANT-24. Al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron perseguidos y reducidos. Dentro del vehículo, la PNP halló el bloqueador, placas clonadas y una pieza metálica similar a una broca de taladro, utilizada para romper las lunas pequeñas sin hacer demasiano ruido. También encontraron artículos presuntamente robados.

En los alrededores había restos de vidrios rotos, lo que hace presumir que no se trataba de su primer golpe. Un mototaxista que trabaja en la zona señaló que muchos conductores dejan sus autos en la calle y entran al mall a pie, algo que los delincuentes aprovechaban para elegir a sus víctimas con facilidad.

La policía recordó que estas bandas suelen actuar con mayor frecuencia en vísperas de las fiestas navideñas y recomendó a los ciudadanos extremar precauciones al estacionar en zonas sin vigilancia.