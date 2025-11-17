Hombre persigue y golpea brutalmente a chofer de La Roma tras choque en El Agustino

Un violento ataque dejó a un chofer de transporte público al borde del desmayo en El Agustino. Joseph Paolo Patigoso Lozada, de 38 años, persiguió y golpeó salvajemente al conductor de la empresa La Roma luego de un presunto choque entre ambos.

Todo ocurrió en el paradero 17 del jirón Ancash. El bus había detenido la marcha cuando el agresor subió por la parte trasera y arremetió contra el chofer con un objeto metálico. Le descargó varios golpes en la cabeza y el rostro ante la sorpresa de los pasajeros y vecinos.

Las cámaras de videovigilancia revelan que Patigoso no actuó solo. Primero viajaba en una mototaxi; después cambió a una motocicleta para continuar la persecución por varias cuadras. La violencia aumentó cuando logró interceptar el bus.

A pesar de los gritos de los transeúntes, el atacante descendió del vehículo y antes de huir sustrajo dinero de la caja del cobrador. Minutos después intentó escapar, pero agentes de la Policía Nacional lo capturaron junto a su presunto cómplice. Ambos fueron llevados a la comisaría de Santoyo.

El chofer, un padre de familia de 43 años, quedó con lesiones severas. Serenazgo lo trasladó de emergencia al Hospital Hipólito Unánue, donde continúa recuperándose por los fuertes golpes recibidos.