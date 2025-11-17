Torre Trecca será recuperada tras 30 años: 145 consultorios funcionarán en edificio de 23 pisos

Luego de 30 años, la Torre Trecca del Seguro de Social de Salud (EsSalud), ubicada en la cuadra 13 de la avenida Arenales, en Jesús María, será recuperada y modernizada para atender la creciente demanda de pacientes.

Yaco Rosas, vocero de Proinversión, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que "se pondrá en valor este activo importante en la sociedad ya que generará un impacto en la salud". En ese sentido, mencionó que la torre contará con 145 consultorios que atenderán a 12 millones de asegurados de los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

Detalló que a través de un contrato por 18 años, se construirán 23 pisos, 3 sótanos y 12 ascensores y se tendrán 20 especialidades médicas, servicios de urgencias y oncológicos. El proyecto contempla una inversión de S/490 millones y de acuerdo a Rosas, "el mantenimiento no le cuesta al Estado ya que son recursos propios de EsSalud".

Infraestructura y equipamiento

Uno de los ingenieros encargados del proyecto detalló que en la parte principal se colocarán los 12 ascensores y en la parte de la zona de Miller se ubicará 7 ascensores de apoyo para el personal. Serán 145 consultorios y tendrán 3 equipos de resonancia magnética, 4 tomógrafos, equipos de ecografía, entre otros.

Construcción y operatividad

Rosas manifestó que la adenda se tiene prevista a firmar a fines de diciembre de este año, para iniciar con la construcción en febrero del 2026 y tener los servicios operativos desde febrero del 2028.