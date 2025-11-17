Extorsionan a hermana de joven arrojado de una combi en Huaycán: le exigen S/ 8 mil millones

La caída de un joven de 27 años desde una combi en Huaycán desató una pesadilla para su familia. El hombre permanece en UCI del Hospital Hipólito Unánue con la mitad del cráneo comprometido, mientras su hermana —quien intenta reconstruir lo ocurrido— terminó convertida en blanco de extorsionadores.

LE PIDEN 8 MIL MILLONES DE SOLES

Todo comenzó cuando el video del accidente se volvió viral. En las imágenes, el joven cae sin poner las manos, sin reflejos, como si estuviera inconsciente. “No parece una caída. Tiene dos huecos en la nuca. Eso no es por impacto frontal”, contó su hermana a Buenos Días Perú, convencida de que su hermano habría sido golpeado antes de ser arrojado.

Cuando fue a la línea informal donde él abordó la unidad para pedir datos del vehículo, la echaron del lugar. “No averigües mucho, vete de acá”, le dijeron. Al día siguiente llegó el mensaje que la dejó paralizada: un extorsionador exigía S/ 8 mil millones y advertía que “ya sabía quién era”.

La mujer había estado recorriendo calles con vecinos para buscar cámaras, porque la policía —según denuncia— se negó inicialmente a recibir la denuncia. “Nos dijeron que si era por el carro teníamos que pagar todo porque no tenía SOAT”, explicó. Ella y su familia no tenían dinero ni para el traslado.

A pesar de las advertencias, insistió en reunir pruebas. Pero la amenaza llegó después de mostrar la foto de la combi en la línea donde operaba el vehículo. “Me llamaron, no contesté, y luego escribieron ese mensaje. Nunca me habían insultado así”, relató.

El joven continúa en cuidados intensivos con coágulos en el cerebro y un diagnóstico reservado. Los médicos no descartan secuelas graves. “Puede quedar mal, puede quedar como un niño”, le dijeron. La familia carga ahora con la angustia de no saber qué provocó el golpe en la nuca ni quién abandonó al joven en plena calle.

Hasta el cierre de esta nota, la policía no ha identificado la unidad, el chofer no aparece, la municipalidad no entrega las cámaras y ningún representante de la línea informal se ha acercado.

La hermana sólo pide respuestas. “No quiero plata. Quiero saber qué pasó y que se hagan responsables. Mi hermano no merecía quedar así", sentenció.