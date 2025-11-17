Puente Piedra: vendedor de periódicos muere tras ser arrollado por mototaxi desviada por un camión

Una tragedia se registró en Puente Piedra. José Espinoza, un conocido vendedor de periódicos del barrio, murió de inmediato después de que una mototaxi lo arrollara cuando estaba a punto de subir a la vereda en el paradero conocido como Ferretería.

Según los testigos, el verdadero origen del accidente fue un camión que descendía por la vía y chocó contra la mototaxi. Ese impacto desvió la unidad menor directamente contra la víctima.

“El camión baja, impacta a la mototaxi y la moto golpea a mi tío. El causante es el camión”, denunció un familiar.

La familia asegura que el vehículo pesado no tenía los documentos en regla. Incluso señalaron que el SOAT habría sido adquirido recién una hora después del accidente.

“El SOAT estaba vencido. El choque fue a la 1:23 p. m. y compraron un SOAT a las 2:09 p. m. ¿Cómo permiten que un camión circule así?”, cuestionaron.

El conductor de la mototaxi —también un hombre adulto— quedó gravemente herido y permanece internado. En paralelo, el chofer del camión habría intentado fugar, pero los vecinos lo interceptaron a tres cuadras y lo entregaron a las autoridades.

Mientras la familia vela a José Espinoza, pide que el caso avance con celeridad y que los responsables asuman los costos del sepelio.

“No pedimos dinero para nosotros. Solo queremos que cubran lo que han causado. Mi mamá está enferma y no debe cargar con esto”, expresó su hija.