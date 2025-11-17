Delincuentes armados asaltan salón de belleza en SJM: amenazan a trabajadora que comía con su bebé

Delincuentes armados ingresaron a un local que funciona como salón de belleza y asaltaron a una trabajadora que se encontraba comiendo junto a su bebé. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los delincuentes llegaron en diferentes direcciones y utilizaban gorras para no ser identificados. Los hampones ingresaron al establecimiento cuando no habían clientes.

Uno de los sujetos utilizó una mascarilla para no ser reconocido y amenazó con un arma de fuego a la trabajadora. Al delincuente no le importó la presencia del menor de edad y hasta golpeó el mostrador para llevarse el dinero de las ganancias del día.

Roban dinero, celulares y carteras

Los delincuentes también se llevaron el celular de la trabajadora y algunas carteras que se encontraban en el negocio. Los vecinos no se percataron del asalto y los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

Robos similares en zona