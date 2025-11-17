Extorsión sigue cobrando víctimas en SJM: balean combi y matan a pasajero tras fallar disparo al chofer

Un nuevo ataque extorsivo, dirigido a las empresas de transporte, manchó de sangre las calles de San Juan de Miraflores. Luis Alfredo Caja Salcedo, de 33 años, viajaba en el asiento posterior del conductor cuando dos delincuentes en motocicleta interceptaron la combi de la empresa San Genaro y abrieron fuego contra el parabrisas.

Según el relato de los pasajeros, la moto siguió a la unidad durante varios metros y esperó a que subiera llena para atacar. Los sicarios apuntaron directamente al chofer, pero este se agachó en el último instante. El proyectil impactó en el joven que iba detrás. Instantes después, los pasajeros grabaron el desesperado intento por auxiliarlo dentro de la misma combi. Sin embargo, Luis llegó sin vida al hospital de San Juan de Miraflores.

Su madre, pastora evangélica, pidió justicia y lamentó que los inocentes sigan pagando las consecuencias de la guerra por los cupos extorsivos. “Ponerlos en las manos de Dios. Él hará justicia. Están matando personas inocentes”, expresó entre lágrimas.

SEGUNDO ATAQUE CONTRA EMPRESA SAN GENARO DEJA UN MUERTO

La empresa San Genaro opera la ruta entre Chorrillos y Pamplona Alta, una de las más disputadas por bandas que exigen hasta tres o cuatro pagos diarios a los conductores. Usuarios frecuentes aseguran que ellos mismos terminan asumiendo ese costo mediante pasajes más altos.

Este es el segundo atentado contra la misma línea. La Policía ya inició las investigaciones, aunque todavía no se conoce qué organización estaría detrás del ataque.