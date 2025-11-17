Un detenido tras explosión frente a hostal en Ate: habría recibido S/300 para arrojar artefacto

A las 6:18 de la tarde del último domingo, una fuerte explosión alteró la tranquilidad del distrito de Ate. Las cámaras de vigilancia registraron el instante en que un artefacto estalló en plena calle y obliga a un grupo de personas, que conversaba en la entrada de un hospedaje, a correr para ponerse a salvo.

El hecho dejó vidrios rotos, daños en las paredes y rastros de sangre en la vereda. Los Halcones trasladaron a los cuatro heridos al Hospital de Ate, donde recibieron atención por cortes y lesiones ocasionadas por las esquirlas.

LE HABRÍAN PAGADO 300 SOLES POR DEJAR EXPLOSIVO

Pese al caos inicial, la Policía actuó con rapidez y capturó a un venezolano que habría sido contratado para arrojar el explosivo. Según su declaración, le pagarían S/300 por ejecutar el ataque. Las imágenes muestran que llega en una mototaxi; segundos después de que el vehículo avanza, el artefacto rueda por la pista y detona.

Cabe mencionar, que el punto afectado queda a pocos metros del local Carlos, donde se presentaba Chacalón Junior. Como el artista ha denunciado extorsiones previamente, no se descarta que el atentado guarde relación con su show de esa noche. Sin embargo, otra hipótesis apunta al grupo que bebía fuera del hospedaje, pues se desconoce si alguno pudo haber recibido amenazas o tenido problemas previos con delincuentes.