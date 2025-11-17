Amenazan a choferes tras ataque a balazos a bus de empresa San Germán: "Me pagan o los voy a matar"

Delincuentes se grabaron dispararon al menos diez veces contra un conductor de la línea San Germán, en el distrito de San Martín de Porres, cuando se encontraba en plena ruta desde San Juan de Lurigancho.

Según un vecino de la zona, los atacantes se encontraban en una motocicleta en la avenida Próceres, a la altura del cruce San Germán, esperando deliberadamente el vehículo de transporte público.

El conductor resultó ileso tras tirarse al suelo al escuchar el primer disparo, evitando así el impacto de las balas, según relató uno de sus colegas. Este no sería un hecho aislado, ya que desde hace más de un mes la línea San Germán recibiría amenazas extorsivas, razón por la cual los choferes de la empresa decidieron no salir a trabajar tras el atentado.

Envían audios amenazantes tras ataque

Incluso luego del ataque, los delincuentes enviaron audios de voz a algunos choferes de la empresa de transportes para exigirles que los dirigentes de la línea San Germán paguen lo requerido antes de continuar atentando contra ellos.

"No se comunican los dirigentes de la empresa y los voy a reventar a otro compañero más. Háblenle claro a esa gente que se comunique porque los voy a seguir reventando o me pagan mi maldito billete o los voy a matar", dice el extorsionador en el audio.

Coronel Revoredo pide confiar en la PNP

Al lugar llegó el coronel Víctor Revoredo, director de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía, quien brindó un mensaje a los choferes víctimas de amenazas y pidió que "Confíen en la Policía, estamos trabajando, tenemos identificados y una vez es un reto para nosotros, tenemos a estos irrecuperables en la calle en estos momentos, tenemos el perfil que son extranjeros".

Pedido de empresas de transportes

Empresas de transportes de Lima y Callao emitieron un comunicado conjunto exigiendo la inmediata captura de los autores del atentado, así como la ampliación del estado de emergencia y la instalación de una mesa de trabajo en el Ministerio del Interior para articular acciones y hacer seguimiento a todos los casos de extorsión contra las empresas de transporte.