Surco: capturan a extorsionadores que usaban niños como pantalla para evitar sospechas

La intervención de la División de Extorsiones permitió detener a dos criminales que acababan de retirar el dinero que una víctima había depositado por miedo. La captura ocurrió en una entidad bancaria ubicada en la avenida Próceres, en Surco.

La denuncia fue presentada por una empresaria peruana del rubro de pastelería, quien indicó que los sujetos la intimidaban mediante videos donde aparecían armas de fuego. Le exigieron el pago inmediato de una suma de dinero y la amenazaron con atentar contra su integridad y la de su negocio si no obedecía.

Cuando los agentes los intervinieron, encontraron dentro de una mochila armas, municiones y el dinero recién retirado, además de una tarjeta vinculada a la operación. La Policía destacó que los criminales incluso utilizaban niños como fachada para evitar sospechas y encubrir su actividad.

Los detenidos son un ciudadano venezolano —identificado como el presunto ejecutor— y una mujer que lo esperaba dentro de un vehículo. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.