Caen presuntos extorsionadores de comerciantes en SJL: Estarían implicados a “Los Malditos de Bayóvar”

La "División de Extorsiones" continua con sus acciones para hacer frente al crimen organizado. Esta unidad especializada de las fuerzas del orden (generalmente dentro de la Policía Nacional o cuerpos similares) está dedicada a la investigación, prevención y combate del delito de extorsión y el crimen organizado relacionado.

La división cuenta con un equipo de aproximadamente 200 agentes, incluyendo oficiales y suboficiales, expertos en inteligencia operativa, análisis forense e investigación criminal. Su creación responde a la necesidad de enfrentar el aumento de este delito, que afecta gravemente a diversos sectores como el transporte público, el comercio y construcción civil.

El día de ayer el equipo especial contra el crimen organizado al mando del general Víctor Revoredo logró la captura de un grupo de extorsionadores que amenazaban sistemáticamente a comerciantes y mototaxistas en San Juan de Lurigancho.

Serían remanentes de otras organizaciones criminales

Tras su captura informaron que se trataría de remanentes de organizaciones criminales como “Los Malditos de Bayóvar”, que estarían intentando recuperar su hegemonía en el mundo del hampa.

Como se recuerda, el General Revoredo asumió la dirección de esta división, recientemente creada por el gobierno peruano a principios de noviembre de 2025, como parte de una estrategia para combatir el aumento de las extorsiones en el país, especialmente en Lima y Callao.