Playa Las Sombrillas en disputa: vecinos de Barranco rechazan concesión que permitiría construir un centro comercial

La indignación creció entre los vecinos de Barranco, luego de que un juzgado ordenó ejecutar una concesión para entregar 10 mil metros cuadrados de la playa Las Sombrillas a la empresa Capital Properties. La resolución abrió la posibilidad de que se construya un centro comercial con restaurantes, estacionamientos y terrazas en uno de los pocos accesos naturales que quedan en este tramo de la Costa Verde.

DENUNCIA VECINAL JUNTO A LA ALCALDESA VARGAS

La alcaldesa Jessica Vargas llegó al balneario junto a comerciantes, deportistas y vecinos. Señaló que la zona corría riesgo de perder su acceso libre y su valor ecológico. “Estamos indignados. Aquí trabajan miles de familias y vienen deportistas todos los días. Esta playa pertenece a Barranco, pero también a todos los limeños”, afirmó a Buenos Días Perú.

Según explicó, la concesión fue otorgada durante la gestión del exalcalde Martín del Pomar. Sin embargo, la empresa no ejecutó el proyecto en los diez años siguientes. Cuando presentó la iniciativa en 2011, la municipalidad la rechazó. Aquello desencadenó un arbitraje que el distrito perdió. El fallo exigía entregar el terreno para iniciar la obra.

De acuerdo con Vargas, el proyecto incluía un centro comercial de dos niveles con restaurantes, casino, plataformas de servicios en la playa y 125 estacionamientos. Todo ocuparía el espacio donde hoy se ubican zonas de arena, carrizales y puquiales que abastecen de agua a parques del distrito.

La burgomaestre cuestionó que la empresa solicitara que los 30 años de concesión comenzaran a contarse desde la entrega del terreno y no desde 2005. También advirtió que el contrato contemplaba cinco años de gracia, sin pago alguno al municipio.

Vecinos y deportistas coincidieron en que Las Sombrillas es uno de los últimos espacios públicos con arena en la Costa Verde. Señalaron que miles de personas llegan desde distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, sobre todo en verano.

La municipalidad anunció que insistirá ante la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para revisar la titularidad del área y el proceso que originó la concesión. Mientras tanto, los vecinos mantienen la vigilancia en la playa y piden transparencia sobre el proyecto que la empresa planea ejecutar.

La compañía Capital Properties aún no ha dado declaraciones sobre los alcances de la obra ni sobre la ejecución de la resolución judicial.