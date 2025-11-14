Vecinos de San Juan de Miraflores protestan en la Panamericana Sur por falta de agua

Contar con agua potable es fundamental para la salud humana, ya que previene enfermedades transmitidas por el agua y apoya funciones vitales como la digestión y la circulación.

Su importancia también se extiende al desarrollo social y económico, ya que permite mejorar la salud, la educación y la productividad, al tiempo que reduce la pobreza y protege el medio ambiente, pero en nuestra capital, muchas zonas cuentan con este servicio básico de manera restringida y en otros casos no cuenta con este.

Esta mañana en el distrito de San Juan de Miraflores, los vecinos del asentamiento humano “Las Flores de Villa”, realizan una protesta contra la empresa Sedapal, por no contar con el servicio de agua potable las 24 horas del día y por el alto cobro en los recibos.

Reclaman por los altos costos por el restringido servio de agua

Según señalaron no son solo ellos, también hay otros 12 asentamientos humanos con el mismo problema que tiene en algunos casos más de ocho años.

Uno de los vecinos afectados indicó que enero de este año solo pagó 34 soles en su recibo de agua, pero en julio subió a 124 soles, con un servicio restringido por horas. También indican que, desde que les pusieron los medidores de agua nuevos, se han incrementado las tarifas.

Como se sabe, los reclamos a la empresa Sedapal suelen ser por cobros excesivos o injustificados, falta de agua, cobros a pesar de no tener el servicio o por el mal estado de obras que afectan a los vecinos.

Para presentar un reclamo, los usuarios pueden usar los canales virtuales de Sedapal (como su página de reclamos virtuales) o dirigirse a la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) a través de su página web o en sus oficinas.