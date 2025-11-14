Vándalos atacan a hombre con machetes y cuchillos en plena avenida Túpac Amaru

Un violento enfrentamiento entre grupos de vándalos volvió a sembrar terror en la zona limítrofe entre Comas y Carabayllo. Las cámaras de vecinos registraron el momento en que un sujeto atacó con un machete y otro lo acorraló con un cuchillo, en plena avenida Túpac Amaru.

Las imágenes también muestran cómo las piedras volaban hacia las viviendas. Varias ventanas terminaron dañadas, motivo por el cual los vecinos reforzaron sus rejas para evitar mayores afectaciones.

PELEAS ENTRE PANDILLEROS SON RECURRENTES

Los residentes explicaron que esta clase de peleas ocurre “de vez en cuando”, especialmente cuando grupos procedentes de la zona conocida como "la 80" bajan en mancha por la vía auxiliar. Según sus relatos, los agresores serían adolescentes de 15 a 16 años que recorren la zona armados con objetos punzocortantes y piedras.

Los vecinos contaron que, durante el enfrentamiento de hace dos noches, uno de los jóvenes terminó gravemente herido en una escalera ubicada detrás del Sisol. Fue golpeado en el rostro y reducido por la turba, tal como quedó registrado en los videos. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Pese a la gravedad del hecho, solo un policía llegó en un primer momento para intentar dispersar a los agresores; recién después arribaron unidades de Serenazgo y patrulleros de la Policía Nacional. Los vecinos aseguran que los nuevos separadores metálicos instalados en la avenida han ayudado a contener parcialmente estos ataques, pero exigen un patrullaje constante ante la frecuencia de estas peleas.